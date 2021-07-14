Истек срок давности рассмотрения уголовного преступления.

В Вязниках суд прекратил уголовное дело против бывшего заместителя старшего судебного пристава, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.С 2017 по 2019 годы женщина поспособствовала обналичиванию 150 млн 850 тысяч рублей. Деньги выводились по исполнительным листам судов и по 114 подложным удостоверениям комиссии по трудовым спорам. Таким образом, владелец крупной суммы избежал уплаты налогов.Из-за истечения срока давности 9 июля дело прекратили.Решение Фемиды в законную силу пока не вступило.