Зам. старшего судебного пристава обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По версии следствия, с 2017-го года по 2019-й пристав поспособствовала отмыванию более 150 миллионов

Зам. старшего судебного пристава обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По версии следствия, с 2017-го года по 2019-й пристав поспособствовала отмыванию более 150 миллионов рублей. Как сообщали правоохранители, обвиняемая по невнимательности возбудила исполнительные производства в отношении нескольких фирм по трудовым спорам на основании 114 подложных документов. Пристав должна была проверить их, но этого сделано не