26-летняя девушка неоднократно забирала себе деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.

В Юрьев-Польском осудят бывшего замначальника отделения «Почты России», которая присвоила 144 тысячи рублей.Силовики и служба безопасности организации установили, что 26-летняя девушка неоднократно забирала себе деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.«Преступление выявлено сотрудниками ФСБ. В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объёме», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Обвиняемой инкриминируют статью о «Присвоении с использованием служебного положения». Уголовное дело направлено в местный суд.