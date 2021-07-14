Ущерб в сумме более 144 000 рублей в ходе следствия был возмещен в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).Как сообщалось ранее, противоправный факт был выявлен сотрудниками регионального УФСБ весной текущего года.Правоохранители при содействии службы безопасности организации установили, что фигурантка, занимавшая должность заместителя начальника одного из отделений связи, неоднократно забирала себе деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты за отправления курьерскими службами.За несколько месяцев злоумышленница присвоила более 144 000 рублей. В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.