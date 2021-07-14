Смотрите в программе «Вести-Владимир»: пожар в парке, рыжие ПАЗики, Фатьянов на Youtube.

Смотрите в программе «Вести-Владимир»- Пожар в паркеПоследний день работы пассажироперевозчика АДМ во Владимире ознаменовался пожаром. Какие версии рассматривают дознаватели?- Рыжие ПАЗикиВо Владимир пришла новая автобусная компания - на чем она будет возить жителей областного центра и почему люди уже недовольны?- Фатьянов на YoutubeИ ежегодный фатьяновский фестиваль в режиме онлайн. Что в программе музыкального праздника?