Областной столице просят присвоить звание Города трудовой доблести. Инициатором обращения стала Общественная палата Владимира, проект поддержали в Совете народных депутатов.

Областной столице просят присвоить звание Города трудовой доблести. Инициатором обращения стала Общественная палата Владимира, проект поддержали в Совете народных депутатов.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира:- Я считаю, что самоотверженный труд наших земляков в годы Великой Отечественной войны дает полное право городу на присвоение Почетного звания Город трудовой доблести.Во Владимире значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне внесли сразу более 10 предприятий, они обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Обращение передано в Законодательное собрание региона. Его поддержали и 77 некоммерческих организаций города.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания (фракция «Единая Россия»):- Это очень почетное звание, и мы - фракция «Единой России» в Законодательном собрании - не сомневаемся, что Владимир заслуживает этого звания наряду со многими городами.