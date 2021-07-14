Продолжаем знакомство с интересными книгами, сегодня - детектив. Ирина Дубиневич рекомендует всем ценителям жанра обратить внимание на Жоэля Диккера и его книгу - Правда о деле Гарри Квеберта. 700 страниц увлекательного чтения захватят ваше внимание полностью, обещает главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи. Подробнее о книжном бестселлере расскажет Ирина Дубиневич.

Продолжаем знакомство с интересными книгами, сегодня - детектив. Ирина Дубиневич рекомендует всем ценителям жанра обратить внимание на Жоэля Диккера и его книгу - "Правда о деле Гарри Квеберта". 700 страниц увлекательного чтения захватят ваше внимание полностью, обещает главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи. Подробнее о книжном бестселлере ((ЗАПУСК)) расскажет Ирина Дубиневич. Ей и передаю слово.