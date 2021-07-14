Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 16 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Погашение ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 16 июля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Погашение регистрационной записи об ипотеке».На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости – Волкова Лариса Валерьевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 13:00 до 14:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-20-09.