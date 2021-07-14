Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире в ночь с 13 на 14 июля сгорели пять автобусов ООО «АДМ».В 2-35 в МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Гастелло, где расположена стоянка компании. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение пяти транспортных средств.Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На тушение огня выезжали 7 единиц техники и 17 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.Напомним, что во второй половине дня 13 июля стало известно, что предприятие отказывается обслуживать оставшиеся у него два маршрута - №№26 и 28. При этом коллектив перевозчика объявил о забастовке.