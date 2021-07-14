Автор перефразировал крылатую фразу: «А что это вы здесь ничего не делаете, а?».

Во Владимире будку на пляже у Клязьмы украсила ещё одна работа уличного художника Мишкина. На ней появилось изображение одного из героев фильмы «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён».Автор перефразировал крылатую фразу: «А что это вы здесь ничего не делаете, а?».«Она заставляет поинтересоваться: Что происходит с городским пляжем и его окрестностями? Было много разных проектов и планов по преображению набережной Клязьмы. В 2014 году был открыт новый городской пляж, все шло хорошо, проводились различные мероприятия, соревнования. Был организован интересный досуг и необходимая инфраструктура. Спустя пару лет всё стало увядать и постепенно превратилось в то, что имеем сегодня», -Со временем место перестало быть интересным для жителей, поэтому Мишкин задаётся вопросом – может всё-таки когда-нибудь у Владимира появится прибрежная зона отдыха и прогулок вдоль реки?Ранее мы сообщали, что в рамках «Загфеста» художник