Сегодня около 5 часов вечера на перекрестке улицы Комиссарова и Суздальского проспекта столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Сегодня около 5 часов вечера на перекрестке улицы Комиссарова и Суздальского проспекта столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.Пользователи поделились фотографиями в соцсетях. Подробности происшествия пока неизвестны, но понятно, что один из участников аварии выехал на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора.Фото: vk.com/podsluhano_vo_vladimire