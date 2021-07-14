МЧС предупреждает о возможном росте происшествий на воде.

Во Владимирской области 14 и 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до +35 градусов Цельсия. МЧС предупреждает о рисках возникновения происшествий – пожаров и гибели людей на воде.Напомним, что только за минувшие выходные в водоёмах областиПо информации ведомства, с начала года в регионе зафиксировано 55 очагов природных пожаров на общей площади более 46 гектаров. Произошло 528 палов сухостоя. Продолжает действовать особый противопожарный режим. , под запретом любое разведение открытого огня. Штрафы за нарушение установленных правил составляют до 4 000 рублей на человека и до 400 тысяч рублей – на юрлицо.«Ежедневно патрулируются территории садово-некоммерческих товариществ и частного сектора, а также открытые и «дикие» пляжи. С гражданами проводится разъяснительная работа», - добавили в пресс-службе ведомства.Главное управление МЧС напоминает о недопустимости отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения и при наличии проблем со здоровьем. Родители должны постоянно контролировать детей вблизи рек и озёр. Запрещено купаться в местах, где не обследовано дно и нет спасателей.