По состоянию на 14 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,2 процента из них занято (1490), свободна 301 койка.

По состоянию на 14 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,2 процента из них занято (1490), свободна 301 койка.36843 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 237 человек.За минувшие сутки умерли 4 больных.Общее количество погибших за время пандемии достигло 1325.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 июля 2021 года лабораторно подтверждено 229 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 484 случая заболевания.Фото