Профилактические работы будут проводиться с 2:00 до 11:00.

Во Владимирской области 19 июля отключат телерадиовещание. Об этом рассказали во «Владимирском областном радиотелевизионном передающем центре».На объекте связи в деревне Быково Судогодского района будут проводиться плановые профилактические работы. Возможны перерывы в трансляции программ на каналах первого и второго мультиплекса цифрового телевидения.В зону охвата антенны входят Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Радужный и Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский районы.Работы будут проводиться с 2:00 до 11:00.