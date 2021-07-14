Во Владимирской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС. Неустановленные лица звонят на предприятия и сообщают о грядущей проверке со стороны пожарного ..

Во Владимирской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС. Неустановленные лица звонят на предприятия и сообщают о грядущей проверке со стороны пожарного надзора.«Организации получают сообщения от лже-сотрудников, что для успешного прохождения проверки требуется перевести определённое вознаграждение», - рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.При поступлении такого рода звонков следует незамедлительно обратиться в полицию или по «телефону доверия» ведомства: (4922)39-99-99. Уточнить информацию о плановых проверках на объектах также можно в территориальном отделе надзорной деятельности.«Никаких действий, связанных с передачей денег или иных ценных подарков, предпринимать не следует», - предупредили в МЧС.