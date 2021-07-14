Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля во Владимирской области местами ожидается сильный дождь.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, повреждением сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.