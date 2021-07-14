В Юрьев-Польском будут судить 26-летнюю сотрудницу почты, которая присваивала себе деньги клиентов. Как установило следствие, девушка работала зам. начальника одного из почтовых отделений

В Юрьев-Польском будут судить 26-летнюю сотрудницу почты, которая присваивала себе деньги клиентов. Как установило следствие, девушка работала зам. начальника одного из почтовых отделений Юрьев-Польского. От клиентов “Почты России” она получала деньги в качестве оплаты тарифа за пересылку различных почтовых отправлений. Вот только клиентскими деньгами сотрудница предпочла воспользоваться по своему усмотрению. Оплачивала пересылку девушка за счет