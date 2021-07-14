Во Владимирской области снова орудуют мошенники. Неизвестные лица представляются сотрудниками МЧС и сообщают местным предпринимателям о грядущих проверках со стороны Госпожнадзора. За

Во Владимирской области снова орудуют мошенники. Неизвестные лица представляются сотрудниками МЧС и сообщают местным предпринимателям о грядущих проверках со стороны Госпожнадзора. За вознаграждение аферисты обещают лояльность контролирующих органов. Деньги мошенники просят перевести заранее. В “тревожном” ведомстве заявляют: на подобные провокации реагировать не нужно. Поступающую информацию необходимо проверять по телефону доверия Главного управления регионального МЧС, а