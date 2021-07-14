В Муромскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница, лишившаяся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте, с заявлением о нарушении ее жилищных прав.

В Муромскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница, лишившаяся родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте, с заявлением о нарушении ее жилищных прав. При проведении проверки установлено, что она относится к категории лиц из числа детей-сирот и включена в список по обеспечению жилым помещением на территории округа Муром по достижению возраста 18 лет.Однако органы местного самоуправления ее жильем не обеспечили.В этой связи городским прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации округа Муром предоставить заявительнице благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма за счет средств бюджета Владимирской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Иск прокурора удовлетворен, во исполнение решения суда местной жительнице предоставлена благоустроенная квартира.Фото