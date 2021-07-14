На имя председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева пришел документ за подписью губернатора. Он готов издать постановление об увеличении возраста медиков, которые пользуются компенсацией за найм жилья.

На имя председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева пришел документ за подписью губернатора. Он готов издать постановление об увеличении возраста медиков, которые пользуются компенсацией за найм жилья.Напомним, запрос депутаты фракции «Единая Россия» подготовили на июньском заседании. Сейчас медработники за найм жилья получают компенсацию только до 35 лет. А во время декретного отпуска льгота приостанавливается . Единороссы предложили поднять планку до 41 года и снять ограничения по декрету. Цель поправок - привлечение медицинских кадров в регион. Скорректированные правила могут вступить в силу уже со следующего года.