Жара не уходит, а лишь усиливается. Владимирские синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие два дня до +35 градусов по Цельсию. Так что сотрудники МЧС предупреждают о

Жара не уходит, а лишь усиливается. Владимирские синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие два дня до +35 градусов по Цельсию. Так что сотрудники МЧС предупреждают о том, что 14-15 июля в условиях сухой погоды возрастают риски пожаров и происшествий на водоемах. Спасатели настоятельно просят соблюдать все правила особого противопожарного режима и вести себя у