На территории Владимирской области вновь фиксируется случаи мошенничества, когда неустановленные лица звонят на объекты с информацией о грядущей проверке и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На территории Владимирской области вновь фиксируется случаи мошенничества, когда неустановленные лица звонят на объекты с информацией о грядущей проверке и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В Главное управление уже неоднократно поступала информация о том, что сотрудники предприятий получают сообщения от якобы сотрудников МЧС России о том, что в ближайшем времени в организации будет проведена проверка, и для её успешного прохождения требуется перевести вознаграждение для «проверяющих».При поступлении на объект или в организацию такого сообщения следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также сообщить о звонке на «телефон доверия» Главного управления (4922)39-99-99. Уточнить информацию о плановых проверках на объектах также можно и по телефону отдела надзорной деятельности, расположенного на данной территории.Никаких действий, связанных с передачей денег или иных ценных подарков, предпринимать не следует, такое сообщение может поступить только от мошенников!Видеокомментарий дал Юрий Арбузов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области.