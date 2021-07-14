Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы. 41-летнего владимирца обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть человека. ДТП произошло 29 октября 2020 года в
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2021-voditel-gruzovika-kotoryj-prevysil-skorost-i-nasmert-sbil-babushku-v-poselke-bogolyubovo-predstanet-pered-sudom.html" target="_blank">Водитель грузовика, который превысил скорость и насмерть сбил бабушку в поселке Боголюбово, предстанет перед судом</a> - Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы. 41-летнего владимирца обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть человека. ДТП произошло 29 октября 2020 года в
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2021-voditel-gruzovika-kotoryj-prevysil-skorost-i-nasmert-sbil-babushku-v-poselke-bogolyubovo-predstanet-pered-sudom.html]Водитель грузовика, который превысил скорость и насмерть сбил бабушку в поселке Боголюбово, предстанет перед судом[/url] - Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы. 41-летнего владимирца обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть человека. ДТП произошло 29 октября 2020 года в