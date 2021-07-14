Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы. 41-летнего владимирца обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть человека. ДТП произошло 29 октября 2020 года в

Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы. 41-летнего владимирца обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть человека. ДТП произошло 29 октября 2020 года в поселке Боголюбово. Как установило следствие, водитель грузовика Шахман на пешеходном переходе не уступил дорогу 77-летней пенсионерке. Остановиться быстро грузовик с песком не смог и сбил бабушку.