В суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Владимира, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Владимира, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, установлено, что 29 октября 2020 года водитель грузового автомобиля на пешеходном переходе в поселке Боголюбово 77-летней женщине, совершив на нее наезд. В результате потерпевшая скончалась на месте.
Проведенными экспертизами доказано, что обвиняемый двигался с превышением скоростного режима и в случае его соблюдения имел техническую возможность предотвратить аварию.
Мужчина вину признал в полном объеме и возместил моральный вред родственникам погибшей.
Рассматривать уголовное дело будет Суздальский районный суд.
Фото: VK "Типичный Владимир"