В суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Владимира, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Владимира, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, установлено, что 29 октября 2020 года водитель грузового автомобиля на пешеходном переходе в поселке Боголюбово 77-летней женщине, совершив на нее наезд. В результате потерпевшая скончалась на месте.Проведенными экспертизами доказано, что обвиняемый двигался с превышением скоростного режима и в случае его соблюдения имел техническую возможность предотвратить аварию.Мужчина вину признал в полном объеме и возместил моральный вред родственникам погибшей.Рассматривать уголовное дело будет Суздальский районный суд.Фото: VK "Типичный Владимир"