Автомобилист признал свою вину в полном объёме и возместит моральный вред родственникам пенсионерки.

В Суздале осудят водителя, сбившего насмерть 77-летнюю женщину на пешеходном переходе в Боголюбово.В конце октября прошлого года он ехал по дороге, превышая скорость. Как показала экспертиза, соблюдение ПДД позволило бы избежать трагедии. Однако в результате происшествия потерпевшая скончалась на месте аварии.Автомобилист признал свою вину в полном объёме и возместит моральный вред родственникам пенсионерки.По инкриминируемой статье ему грозит до пяти лет колонии.