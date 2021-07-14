Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал статью президента России Владимира Путина Об историческом единстве русских и украинцев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".Вячеслав Володин считает, что статья Владимира Путина – "честный разговор о многовековом единстве". По мнению спикера Госдумы, российский лидер дал предельно точную оценку происходящему на Украине. Мол, в Киеве променяли народное единство на преклонение перед Западом.Также Володин заявил, что в проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, и это понимают миллионы людей, проживающих в этой стране. По словам председателя Госдумы, действия украинских властей непорядочны и бессовестны. "Вот почему главное в статье Владимира Владимировича Путина – это, конечно, разговор о будущем России и Украины", – написал политик в своем телеграм-канале.Напомним, статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля. Так президент России продолжил обсуждать тему, которая была затронута на "Прямой линии" несколько недель назад.Ранее Вячеслав Володин на требование Европейского суда по правам человека узаконить однополые браки в России. Председатель Госдумы напомнил о существовании двух статьей Конституции РФ, в одной из которых идет речь о защите института брака как союза мужчины и женщины.