В Законодательном Собрании обсудили развитие «Точмаша». Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв провел рабочую встречу с представителями госкорпорации «Иткол». На ней ..

В Законодательном Собрании обсудили развитие «Точмаша».Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв провел рабочую встречу с представителями госкорпорации «Иткол». На ней обсуждали перспективы развития принадлежащего этой корпорации завода «Точмаш».Сейчас мощности, заложенные в «Точмаш», используют крайне скупо. Производственные помещения простаивают, активной работы не ведут. В советское время завод был настоящим гигантом - там работало более 10 тысяч владимирцев. Потенциал и сегодня есть - прекрасная транспортная развязка, собственные очистные сооружения, выгодная логистика и многое другое.- Все мы помним замечательное предприятие, одно из семи крупнейших во Владимире - «Точмаш». Сейчас в нём осталось только небольшое производство, связанное с оборонной промышленностью. «Росатом» привлёк компанию «Иткол» для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в завод. Мы провели встречу с руководством этой компании. Они получили сейчас «Точмаш» в управление, и в течение 3-5 лет планируют создать там мощную промышленную площадку, вложив свыше миллиарда рублей и создав более тысячи рабочих мест, - рассказал спикер облпарламента Владимир Киселёв.Проект действительно амбициозный -планируется сделать завод настоящей общественно-производственной зоной, интересной для трудоустройства молодёжи, открыть общественный инженерный центр. Идёт разговор даже о создании полноценного экспоцентра.- Встреча была ознакомительная, мы приехали представиться председателю Законодательного Собрания. Дело в том, что главным магнитом для привлечения других бизнес-резидентов должно стать улучшение инвестиционного климата во Владимирской области. Поэтому нам крайне важно наладить тесный контакт с Законодательным Собранием, чтобы мы могли транслировать идеи бизнеса, может быть, даже для разработки законодательных инициатив, - прокомментировал встречу председатель наблюдательного совета компании «Иткол» Александр Викторов.На «новом» «Точмаше» будут производить литиево-ионные аккумуляторы для транспорта, в том числе, электрокаров. По словам представителей«Иткол», на сегодняшний день в Российской Федерации конкурентов такому производству нет, что в очередной раз подчёркивает актуальность и перспективность проекта.- Законодательное Собрание будет оказывать всяческую помощь, поддержку этому производству, - заявил Владимир Киселёв.