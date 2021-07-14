Общее число погибших на водоёмах с начала года достигло 30.

На этой неделе во Владимирской области утонули четыре человека. Общее число погибших на водоёмах с начала года достигло 30, шестеро из которых - дети.В понедельник, 12 июля, в поселке Боголюбово 73-летний мужчина перевернулся на резиновой лодке. В результате рыбак утонул в Клязьме.На водохранилище Пекши в Кольчугинском районе утонул 50-летний мужчина. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.В Гусь-Хрустальном 33-летний мужчина выпивал на берегу озера и решил искупаться. Труп подняли со дна водоёма утром 12 июля.Во вторник, 13 июля, в пожарном пруде в посёлке Клязьминском утонул 60-летний мужчина, который также злоупотреблял алкоголем перед купанием.Кроме этого, зафиксировано два случая гибели, косвенно связанных с купанием.13 июля на карьере в деревне Глубоково у 76-летней женщины во время нахождения в воде произошёл сердечный спазм. Её вытащили из водоёма живой, но впоследствии она скончалась в реанимации.В Коврове во время рыбалки на Уводи себя плохо почувствовал 59-летний мужчина. Он успел сообщить об ухудшении самочувствия, но прибывшие на место родственники обнаружили его мёртвым.Главное управление МЧС напоминает о недопустимости отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения и при наличии проблем со здоровьем. Родители должны постоянно контролировать детей вблизи рек и озёр. Запрещено купаться в местах, где не обследовано дно и нет спасателей.Напомним, что ведомство также предупредило об , которая установится в регионе в середине недели.