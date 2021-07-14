Оргкомитет «Самой красивой деревни Владимирской области» подвел итоги подачи заявок на конкурс. В этом году за почётное звание поборются 119 населенных пунктов. К слову, в прошлом году их

Оргкомитет «Самой красивой деревни Владимирской области» подвел итоги подачи заявок на конкурс. В этом году за почётное звание поборются 119 населенных пунктов. К слову, в прошлом году их было 99. Председатель оргкомитета отметил– конкурс, который организован сторонниками партии «Единая Россия», по праву стал одним из самых любимых и народных. Его участники прислали огромное количество фото-