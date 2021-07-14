Температура воздуха с утренних плюс 27 градусов перевалит за 31.

Температура воздуха с утренних плюс 27 градусов перевалит за 31.На небе по-прежнему ни облачка.Ветер порывами до 8 метров в секунду.Атмосферное давление снизится с 752 до 759 мм ртутного столба.Фото