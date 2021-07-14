Фигурант был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года. В ходе осмотра квартиры и гаража правоохранители изъяли свертки с растительным содержимым.Проведенным исследованием подтверждено, что внутри находилась марихуана, массой 8,39 грамма.Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотические средства получил из выращенных им в поле растений и использовал для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.