Фигурант был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года.
Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
Фигурант был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года. В ходе осмотра квартиры и гаража правоохранители изъяли свертки с растительным содержимым.
Проведенным исследованием подтверждено, что внутри находилась марихуана, массой 8,39 грамма.
Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотические средства получил из выращенных им в поле растений и использовал для личного потребления.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.