В мэрии уверяют, что горожане положительно оценивают работу компании.

Жители Владимира положительно оценивают работу нового перевозчика «РБ и К», который обслуживает маршруты №19С и №30С. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.«Жительница «Энергетика» Нина Малашина говорит, что автобусы ходят по графику, удобны для пассажиров, а экипажи вежливы и приветливы. Ирине Викторовой из Юрьевца нравятся автобусы нового перевозчика. Она отметила удобство установленного интервала движения», - пишет владимирская мэрия.Напомним, что компания взяла два рейса с 10 июля. По условиям контракта на линию выходят автобусы средней вместимости, ПАЗики. Они рассчитаны не менее чем на 50 человек, а если быть точнее, то на 64.«По маршруту №30С с интервалом движения 13 минут курсируют шесть транспортных средств. На № 19С работают пять автобусов, промежуток между которыми составляет 15 минут. Действуют единые проездные билеты и другие виды льгот», - пояснил начальник управления транспорта и связи Юрий Иванов.Ведомство продолжает работу по возвращению на дороги маршрутов №№15 и 22. Планируется, что они появятся в августе. Судьбу временных, №№ 19С и 30С, будут рещать после возобновления работы привычных маршрутов и изучения пассажиропотока.Напомним, что нижегородское предприятие работает в областной столице четвёртый день. Временный контракт с «РБ и К» заключён до 30 сентября.