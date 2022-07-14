Члены оргкомитета посетят населённые пункты, которые будут допущены к участию. Итоги подведут в конце августа.

Во Владимирской области подано 79 заявок на участие в конкурсе «Самая красивая деревня». Члены оргкомитета посетят населённые пункты, которые будут допущены к участию. Итоги подведут в конце августа.Конкурс будет проходить в двух категориях: до 500 жителей, от 500 до 3500 тысяч жителей. В первой - 61 населенный пункт, во второй - 18 сел и деревень. В Кольчугинском районе сформировано 14 заявок, в Собинском - 10, в Гусь-Хрустальном - 7.Жюри оценит эстетичность населенных пунктов, вовлеченность жителей в благоустройство. Победители и призёры получат денежные гранты от 30 до 100 тысяч рублей. Гран-при - 200 тысяч. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Помимо традиционных номинаций в 2022 году учреждена новая - «за самый творческий сельский коллектив».Напомним, что мероприятие проводится с 2015 года. В прошлом году в событии участвовали 119 деревень. Самой красивой в 2021 году была деревня Дворищи.