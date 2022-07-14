13 июля, проверив, как идут работы по строительству инфекционного госпиталя во Владимире, врио губернатора Александр Авдеев остался недоволен темпом, но заверил, что больница будет готова до

13 июля, проверив, как идут работы по строительству инфекционного госпиталя во Владимире, врио губернатора Александр Авдеев остался недоволен темпом, но заверил, что больница будет готова до конца года. «Проверил, как идут работы на площадке. Возведен каркас, почти готовы кирпичные внутренние перегородки 1-го и 2-го этажей. В ближайшее время начнется монтаж кровли, сделают стяжку полов. Все