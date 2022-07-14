Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов назначил Александра Ширкова на должность первого заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры администрации

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов назначил Александра Ширкова на должность первого заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры администрации Гусь-Хрустального. «Александр Ширков родился в селе Григорьево Гусь-Хрустального района в 1979 году. Окончил ГОУ высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет».С 2014 года до нового назначения работал в органах местного самоуправления, с 2020 года занимал должность главы