Об этом сообщает врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в соцсети «ВКонтакте».

Александр Авдеев проинспектировал строительство инфекционного госпиталя во Владимире. Об этом сообщает врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в соцсети «ВКонтакте».Врио губернатора проверил площадку: уже подняли каркас, ставят внутренние перегородки первого и второго этажей. Авдеев отмечает, что не хватает рабочих рук, на территории работают около 50 человек. У подрядчика потребуют увеличение числа специалистов.Для строительства объекта Правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей. Госпиталь откроют до конца года.