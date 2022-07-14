В некоторых районах Москвы в четверг, 14 июля, прошли кратковременные дожди. Бригады Мосводостока готовы оперативно устранять скопления воды.

В некоторых районах Москвы в четверг, 14 июля, прошли кратковременные дожди. Бригады "Мосводостока" готовы оперативно устранять скопления воды.Кратковременный ливень вечером прошел на востоке столицы. Воду откачали на трамвайных путях на Ивантеевской улице. Препятствий движению нет."В полной готовности находятся 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" в случае ухудшения погодных условий", – в телеграм-канале "Мосводосток".Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды по телефону диспетчерской службы +7 (495) 657-87-03, оставить сообщение в аккаунте "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте" или отметить канал предприятия в Телеграм.В воскресенье, 10 июля, на Москву обрушился ураганный ветер и ливень. В больницы с травмами разной тяжести доставлено 10 человек, один погиб. Городские службы последствия непогоды.