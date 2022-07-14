В Тюмени ищут сбежавшего с места аварии автомобилиста.

В Тюмени ищут сбежавшего с места аварии автомобилиста.Все произошло в самом центре города 14 июля. Предполагается, что водитель автомобиля ВАЗ 2112 пренебрег правилами дорожного движения, в частности он проехал на запрещающий сигнал светофора.В итоге, как передает портал , машина влетела в Газель. Отмечается, что виновник аварии получил травмы, однако, услышав вой сирен приближающих машин дорожной полиции, он скрылся. Сотрудники ГИБДД полагают, что управлявший ВАЗ 2112 водитель просто-напросто не имеет водительских прав, а, узнав и скором прибытии дорожной полиции, испугался и уехал.