Как владимирскому пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий? Владимирские пенсионеры могут претендовать на бесплатную путёвку в российские санатории. На льготный отдых могут ..

Как владимирскому пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий?Владимирские пенсионеры могут претендовать на бесплатную путёвку в российские санатории. На льготный отдых могут рассчитывать неработающие пожилые граждане, ветераны труда и пенсионеры по выслуге лет.Возможность провести досуг в доме отдыха предоставляется один раз в год. Для подачи заявления необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства. Владимирцам придётся получить у терапевта справку формы №070/у-04 с заключением врача о необходимости лечения или прохождении реабилитации. Для этого потребуется сдать ряд анализов, а также пройти флюорографию и ЭКГ.После предоставления полного пакета документов заявителя поставят в очередь на рассмотрение, которое длится 20 дней. В случае положительного решения пенсионер получает путёвку и отправляется на оздоровление.Добавим, что проезд до санатория и обратно оплачивает государство.