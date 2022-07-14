Теперь промышленный парк может рассчитывать на новую господдержку для улучшения условий работы своих резидентов.

Киржачский технопарк «Русклимат ИКСЭл» включён в реестр Минпромтрога РФ. Приказ подписал глава ведомства Денис Мантуров. Это первый случай на территории Владимирской области и четвёртый в ЦФО.«Сейчас здесь работают девять высокотехнологичных заводов. Они выпускают радиаторы отопления, вентиляционное оборудование, тепловые пушки, тепловые завесы и прочую климатическую технику, а также федеральный распределительный центр, многопрофильная типография, производство домостроительного комбината и управляющая компания. Программа развития предусматривает реализацию проектов по импортозамещению. На территории предприятий трудоустроено порядка 2500 человек. В 2022 года в Киржаче начал строиться новый производственный корпус общей площадью 35 тысяч квадратных метров», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Теперь промышленный парк может рассчитывать на новую господдержку для улучшения условий работы своих резидентов.