Школы Владимира получат более 90 миллионов рублей. Самые значительные средства направлены на ремонт кровель, замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и внутренних помещений. Для

Школы Владимира получат более 90 миллионов рублей. Самые значительные средства направлены на ремонт кровель, замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и внутренних помещений. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортную среду. Ремонт уже идет в школе № 36, где приводят в порядок спортивный зал и часть кровли здания. Ремонтные работы планируется завершить до начала учебного