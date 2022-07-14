В 2009-2011 годах одна из компаний без выделения земельного участка для строительства и получения разрешения начала строительство 9-этажного административного здания, примыкающего к дому №27 по улице Горького.

Во Владимире по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками администрации города. Об этом в пресс-службе прокуратуры.В 2009-2011 годах одна из компаний без выделения земельного участка для строительства и получения разрешения начала строительство 9-этажного административного здания, примыкающего к дому №27 по улице Горького. Девятиэтажка находится в охранной зоне объекта культурного наследия с существенным превышением предельных параметров высотности.По иску мэрии решением Арбитражного суда Владимирской области возведённый объект признан самовольной постройкой и подлежащим сносу в течение трёх месяцев. Однако должностные лица администрации заключили с ответчиком мировое соглашение, которое фактически предполагало возможность оформления права собственности и ввод здания в эксплуатацию.«Незаконные действия чиновников освободили фирму от обязанности демонтировать постройку и позволили юрлицу зарегистрировать право собственности на часть помещений в незаконно возведённом здании, а в последующем получить прибыль», - уточнили в надзорном ведомстве.В итоге СУ СК возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий. Ход расследования контролируется горпрокуратурой.