Во флагманском офисе Мои документы в ТРЦ Калейдоскоп на северо-западе Москвы открылся седьмой по счету центр услуг для бизнеса. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Во флагманском офисе "Мои документы" в ТРЦ "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы открылся седьмой по счету центр услуг для бизнеса. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.Специалисты центра подберут предпринимателям меры поддержки, проконсультируют по более чем 100 темам, рассказала заммэра. Она уточнила, что с начала 2022 года жители столицы получили около 62 тысяч консультаций, из них 17 тысяч – в самих центрах услуг для бизнеса.В Москве действует уже 17 центров услуг для бизнеса. В прошлом году они открылись во флагманских офисах "Мои документы" на юго-востоке и севере Москвы и территории центра современного искусства "Винзавод".Половина центров работает с 10:00 до 20:00 и без выходных. Список адресов всех центров доступен на портале "Малый бизнес Москвы".Напомним, что 18 июля в Москве пилотный проект "Бизнес-песочница". В рамках занятий начинающим предпринимателям расскажут о преодолении сложностей при запуске своего дела, методах развития личного бренда и многом другом. Обучение продлится до 10 августа. Участники представят проекты другим слушателям и трекерам курса и при необходимости доработают их.Москва активно поддерживает предпринимателей в развитии их бизнеса. Так, Московский экспортный центр помогает ИП и организациям найти покупателей их продукции в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.