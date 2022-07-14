Нелегалам выписали шесть штрафов.

Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти вновь оштрафовали овощами и фруктами. Нелегалы занимаются коммерцией прямо с колёс из припаркованных фур.Зачастую у продавцов нет ни документов, подтверждающих качество товара, ни оформленных сведений о производителе и поставщике. Ещё одна проблема - антисанитария. После гостей из ближнего зарубежья остаются гниющие отходы и мусор. К тому же, грузовики и фургоны, стоящие на обочинах, мешают проезду автомобилей.Утром 14 июля сотрудники МВД навестили предпринимателей и выписали три протокола. Провинившимся грозит штраф до двух тысяч рублей. Представители мэрии составили протокол о нарушении правил благоустройства. Санкция по данной статье составляет от 3 до 50 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД добавили горе-коммерсантам ещё два штрафа за нарушение ПДД.Добавим, что контрольные мероприятия на Сакко и Ванцетти , но нелегалы продолжают заниматься своим сезонным бизнесом. По всей видимости, нужны более действенные меры.