На сотрудников мэрии города Владимира возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий в деле скандального «дома-утюга». Об этом в областной прокуратуре сообщили 14 июля. В

На сотрудников мэрии города Владимира возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий в деле скандального «дома-утюга». Об этом в областной прокуратуре сообщили 14 июля. В 2009-2011 годах коммерческая компания без получения отведенного земельного участка и каких-либо разрешительных документов построила в охранной зоне объекта культурного наследия 9-этажное административное здание, значительно превышающее нормы высотности. Речь идет о