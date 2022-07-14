Охват видеонаблюдения и видеофиксации на выборах во Владимирской области составит 100%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Из шести заслушанных на

Охват видеонаблюдения и видеофиксации на выборах во Владимирской области составит 100%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Из шести заслушанных на заседании субъектов РФ в пяти регионах на предстоящих выборах будет организовано стопроцентное видеонаблюдение в совокупности с видеофиксацией. Например, во Владимирской области только охват видеонаблюдения составит не менее 70% участков, то есть