Сообщение Дианы Гурцкая довело до слез россиян.
Сообщение Дианы Гурцкая довело до слез россиян.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Диана Гурцкая добилась многого. Она не только стала одной из известных артисток в СНГ, но создала прекрасную семью. В 2007 году певица подарила супругу сына. Наследник наверняка гордится своей знаменитой матерью.
Недавно стало известно о присуждении 44-летней Гурцкая звания народной артистки России. А десятилетия назад никто не мог и предположить, что слепая Диана получит такую награду. Об этом, кстати, рассказала сама певица, делясь мыслями в популярной социальной сети.
Гурцкая вспомнила о беде, с которой столкнулись родители при ее рождении. "Когда рождается незрячий ребенок <...> – это большая трагедия". Она благодарна своей семье, поклонникам, которые поддерживали ее, и России в целом, где незрячая грузинская девочка стала народной артисткой.
Напомним, с 2010 года проводится международный благотворительный фестиваль "Белая трость", автором которого является Диана Гурцкая. Также существует благотворительный фонд
певицы "По зову сердца", который помогает незрячим и слабовидящим детям. С фондом артистке помогает любящий супруг Петр Кучеренко.