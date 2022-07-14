Сообщение Дианы Гурцкая довело до слез россиян.

Сообщение Дианы Гурцкая довело до слез россиян.Несмотря на проблемы со здоровьем, Диана Гурцкая добилась многого. Она не только стала одной из известных артисток в СНГ, но создала прекрасную семью. В 2007 году певица подарила супругу сына. Наследник наверняка гордится своей знаменитой матерью.Недавно стало известно о присуждении 44-летней Гурцкая звания народной артистки России. А десятилетия назад никто не мог и предположить, что слепая Диана получит такую награду. Об этом, кстати, рассказала сама певица, делясь мыслями в популярной социальной сети.Гурцкая вспомнила о беде, с которой столкнулись родители при ее рождении. "Когда рождается незрячий ребенок <...> – это большая трагедия". Она благодарна своей семье, поклонникам, которые поддерживали ее, и России в целом, где незрячая грузинская девочка стала народной артисткой.Напомним, с 2010 года проводится международный благотворительный фестиваль "Белая трость", автором которого является Диана Гурцкая. Также существует благотворительный фондпевицы "По зову сердца", который помогает незрячим и слабовидящим детям. С фондом артистке помогает любящий супруг Петр Кучеренко.