Следующие два месяца он проведёт в СИЗО.

Бывшему заместителю губернатора Георгию Вишневскому 13 июля продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.О продлении срока ходатайствовала сторона обвинения. Защита же просила, чтобы Вишневскому изменили меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.Напомним, что Григория Вишневского обвиняют в двух преступлениях, связанных с получением взятки.Следователи выдвигают следующую версию. В период нахождения на посту вице-губернатора он брал взятки от представителей коммерческих фирм, общая сумма превысила 700 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был влиять на администрации Коврова и Владимирской области, чтобы власти принимали решения в пользу компаний.Постановлением судьи ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей бывшего чиновника продлен на месяц и 30 суток, а всего до 10 месяцев.