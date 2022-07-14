Где находится Кристина Орбакайте в последние дни, поклонники догадывались.

Где находится Кристина Орбакайте в последние дни, поклонники догадывались.Недавно появились слухи о том, что Кристина Орбакайте на время сбежала из России. Вскоре певица поделилась в Сети несколькими снимками, сделанными во время отпуска, однако скрытная артистка не стала выдавать свое местонахождение.. За нее это сделал Максим Галкин, который в последнее время подвергается опале из-за высказываний против спецоперации на Украине.Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в популярной социальной сети видеоролик, в котором собраны кадры, сделанные, по всей видимости, в последние несколько месяцев. В конце видео интернет-пользователи заметили 10-летнюю дочь Кристины Клавдию в компании детей Галкина.Теперь интернет-пользователи не сомневаются, что 51-летняя певица находится в Юрмале, куда ранее и улетела ее мать и отчим после отдыха в Израиле. То есть АллеПугачевой впервые за долгое время наконец-таки удалось собрать вокруг себя самых близких.Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте стала единственной хозяйкой роскошной квартиры, которая находится в центре Москвы. Журналисты выяснили, что Алла Пугачева переписала жилье на свою дочь. Сколько стоит эта квартира, ранее "Дни.ру".