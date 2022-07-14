Прошедшая с 7 по 10 июля в Парке Горького третья Российская креативная неделя вызвала большой интерес у участников отрасли, экспертов и простых москвичей. Павильон столицы Created in Moscow посетило более пяти тысяч человек, еще 300 тысяч подключались к прямым трансляциям.

Прошедшая с 7 по 10 июля в Парке Горького третья Российская креативная неделя вызвала большой интерес у участников отрасли, экспертов и простых москвичей. Павильон столицы Created in Moscow посетило более пяти тысяч человек, еще 300 тысяч подключались к прямым трансляциям.Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила важность креативной индустрии для городской экономики. По ее словам, в сессиях площадки участвовало 120 спикеров – художники, модельеры, дизайнеры, медиаменеджеры и другие.В рамках деловой программы на московской площадке прошли встречи с ведущими представителями креативной индустрии. Специалисты и эксперты обсуждали будущее российской киноиндустрии, онлайн-кинотеатры, образование в творческих отраслях, вопросы паблик-арта в развитии городской среды и прочее.Гостям площадки продемонстрировали работы современных отечественных художников, рассказали о новых модных тенденциях. Посетители могли попробовать свои силы в 3D-моделировании, создании музыки, анимации, кинопроизводстве, графическом дизайне, поучаствовать в мастер-классных, занятиях по видео-арту и актерскому мастерству.Напомним, что в Москве насчитывается около 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в креативной отрасли. Их общая выручка превышает четыре триллиона рублей. В индустрии занято свыше 453 тысяч человек.Власти столицы продолжат , отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил о помощи индустрии кино, создании креативных технопарков.Мощными драйверами для развития отечественной креативной отрасли может стать уход ряда зарубежных компаний из России и поддержка на федеральном и региональном уровнях, эксперты. Подробнее – в материале "Дни.ру".